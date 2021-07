Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie exposition aquarelles Cassy Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

exposition aquarelles Cassy Chamonix-Mont-Blanc, 3 août 2021, Chamonix-Mont-Blanc. exposition aquarelles Cassy 2021-08-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-14 18:00:00 18:00:00 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Cassy vous invite à vous plonger dans le monde de l’aquarelle.

Entre figuratif et imaginaire, vous pourrez laisser libre cours à votre interprétation. argentiere.mairie@chamonix.fr +33 4 50 54 03 06 dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.98427#6.92831