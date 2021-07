Exposition Aquarelles aux Voûtes Pesmes, 21 août 2021-21 août 2021, Pesmes.

Exposition Aquarelles aux Voûtes 2021-08-21 14:30:00 – 2021-08-26 18:30:00

Pesmes 70140

Anne Christophe a grandi au contact des aquarelles de deux de ses ancêtres qui ont imprégné son imaginaire d’enfant. Musicienne de formation et professeure de piano à ses débuts, elle bifurque vers le dessin, la peinture et choisit finalement l’aquarelle comme moyen d’expression.

Son travail figuratif s’inspire de sujets simples dont elle tente de saisir la nature profonde avec légèreté grâce aux couleurs, à la lumière, aux ombres, aux textures, toujours avec poésie et humour.

anne.christophe.aqua@gmail.com

