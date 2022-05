EXPOSITION AQUARELLES, ARTS ET ARTISANAT Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

EXPOSITION AQUARELLES, ARTS ET ARTISANAT Maison des associations 19 rue Général de Gaulle Bruyères

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

Bruyères Vosges Bruyères Exposition : aquarelles + initiation de 10 h à 12 h sur inscription

tableaux home déco

arts et artisanat

organisée par l’association La Fourmilière +33 3 29 50 20 44 Maison des associations 19 rue Général de Gaulle Bruyères

