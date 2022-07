Exposition Aquarelle Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Exposition Aquarelle, 4 juillet 2022 00:00, Rennes. Jusqu’au 22 juillet, découvrez l’expo « Faune et Flore », de la promenade de Joséphine : l’aquarelle, peinture de la lumière et de la transparence, vient à la rencontre de la beauté de la Nature. Horaires de visites : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h / mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite !

