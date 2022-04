Exposition Aquae Vitae – Alain Eschenlauer Colmar, 19 mars 2022, Colmar.

Exposition Aquae Vitae – Alain Eschenlauer Colmar

2022-03-19 – 2022-04-08

Colmar Haut-Rhin

EUR L’exposition se déroule jusqu’au 8 mai dans la salle de conférence et les oeuvres présentées dans la cage d’escalier sont visibles jusqu’au 20 mai.

« Sans eau, pas de vie ! ». Alain Eschenlauer, très sensible au monde qui nous entoure et aux problèmes liés à l’environnement sur notre planète, invite le visiteur à se questionner sur la biodiversité marine et autres curiosités.

Cinq séries de dessins sont présentés au musée dont la série Planète bleue a été réalisé spécialement pour cette exposition. ll a travaillé notamment dans ses dessins sur la transparence des planctons en personnalisant le plastique (bouteilles…)

Exposition de dessins à l’encre

+33 3 89 23 84 15

