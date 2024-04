Exposition Aqua Terra Wattwiller, samedi 20 avril 2024.

Exposition Aqua Terra Wattwiller Haut-Rhin

Une exposition mettant en avant la céramique contemporaine à travers le travail de 32 artistes céramistes, et qui offre l’opportunité de plonger dans un monde à la fois tangible et fantastique, où l’imagination est libérée grâce à la magie de la céramique. Structurée en six parties, l’exposition dévoile différents univers en lien avec le monde aquatique, transportant le visiteur de la plage ensoleillée à l’horizon marin, des régions polaires aux profondeurs de l’océan. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

27 rue de la Première Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est info@fondationfrancoisschneider.org

