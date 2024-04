EXPOSITION Aproart Peintures et sculptures Aubusson, mercredi 10 juillet 2024.

27ème salon d’art APROART

Pour 2024, 9 Artistes peintres et 3 sculpteurs ont été retenus pour être exposés sur un nouveau site à Aubusson (salle des conférences à l’Esplanade Charles de Gaulle), Cette année le Président Olivier Sébenne et son équipe ont choisi entre autres de mettre à l’honneur deux artistes iraniens grâce à un partenariat avec la Galerie Jardin Persan de Pau.

Seront exposés : Alain GONNET, Pierre LE DEN, Gérard MOTHET, Denise CHERLONNEIX, Nicole BASTIEN, Patrick BOUSSIGNAC, Nathalie LAFONTAINE et les sculpteurs Michel NEUVILLE, Stéphane TERRET et Sandrine PLUMARD.

Aux Meubles Blondor à Lavaveix les Mines, seront exposés 6 artistes régionaux Cathy MONNIER, Laurent BRUGERE, Laurent BARANOWSKI, Christian GRANIOU, Danièle DUMONT

Etienne PHILIPPE. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:00:00

fin : 2024-08-23 19:00:00

Esplanade Charles de Gaulle

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.aproart@gmail.com

