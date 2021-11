Verdun Verdun Meuse, Verdun EXPOSITION APRÈS LA GUERRE, LA RÉPUBLIQUE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

2021-05-19 10:00:00 – 2021-12-31 18:00:00

Verdun Meuse Verdun L’exposition « Après la Guerre, la République » présente la République de WEIMAR, première République en Allemagne fondée après la première guerre mondiale et tombée sous la montée du Nazisme. En janvier 2021, le monde entier était stupéfait de l’attaque du Capitole aux États-Unis, symbole républicain par excellence, et prenait conscience de la fragilité d’une République. La République de Weimar, qui s’installe après la Première guerre mondiale en Allemagne, ne durera que quelques années, balayée par la montée du nazisme. L’exposition « Après la guerre, la République » développée par le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme présente cette expérience républicaine, ses forces et ses faiblesses. Elle est accessible gratuitement, en langues française et allemande, dans la cour du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme de 10h à 18h tous les jours en 2021. L’exposition « Après la guerre, la République » est possible grâce aux soutiens financiers du Fonds Citoyen franco-allemand et du Ministère des Affaires Étrangères de la République Fédérale d’Allemagne. contact@cmpaix.eu +33 3 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu/ © Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

