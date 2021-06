Gannat Gannat Allier, Gannat Exposition Appels d’R » Voyage autour des émotions » Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Exposition Appels d’R » Voyage autour des émotions » Gannat, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Gannat. Exposition Appels d’R » Voyage autour des émotions » 2021-07-10 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-18 19:00:00 19:00:00

Gannat Allier Dans ces « Appels d’R », vous ressentirez, ce besoin qu’on a à un moment de sa vie, de crier ses émotions qui nous tiraillent mais qui nous font vivre. contact@renaud-angerville-langlois.fr https://www.renaud-angerville-langlois.fr/collections?isHome=1 dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Gannat