EXPOSITION APERÇU D'UN SECTEUR CALME LA FORÊT DE PARROY

2022-04-02 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Le comité du Souvenir Français de Lunéville consacre l’expo 2022 à une autre vision de 1914 – 1918 : L’aperçu d’un secteur dit calme : la forêt de Parroy.

Au musée : la tranchée a été modifiée et deux soldats allemands l’occupent, un habillé en tenue de 1914, le deuxième en tenue de fin 1916 et de nouveaux objets ont trouvé place dans les vitrines. À l’espace pédagogique, vous pourrez voir un panneau avec des photos du front français et allemand en forêt de Parroy. Vous ferez connaissance de la chanson allemande Parroy Wald Lied, un titre très poétique tant que l’on n’a pas vu la traduction…Pour rester dans la forêt de Parroy, un film sur l’arrivée de la 42ème Division d’infanterie américaine début 1918 à Lunéville, dans la forêt de Parroy et les villages aux alentours devrait être projeté. À la chapelle : vous trouverez l’exposition sur la reconstruction dans le Lunévillois, présentation des divers architectes qui ont œuvré dans le secteur et les exemples de 2 villages, Vitrimont et Bures. Une autre exposition vous raconte l’histoire des chiens de guerre, depuis l’antiquité jusque maintenant.

