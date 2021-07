Rédené Rédené Finistère, Rédené Exposition – Anuki Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené Finistère Rédené Anuki est un petit indien héros d’une série de bandes dessinées sans paroles produite à l’attention du très jeune public.

L’exposition entièrement muette a été conçue pour les enfants qui ne savent pas encore lire.

Des jeux adaptés, avec plusieurs niveaux de difficulté, leur permettant de travailler leur sens de l’observation, de la couleur, des formes.

Autant d’exercices qui constituent une première sensibilisation à la bande dessinée.

Elle est accompagnée d’une sélection de BD sans paroles pour aller plus loin dans la découverte du genre.

