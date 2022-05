Exposition ANUKI Lalinde, 30 mai 2022, Lalinde.

Exposition ANUKI Lalinde

2022-05-30 – 2022-06-18

Lalinde Dordogne

Du 30 mai au 18 juin, la médiathèque accueillera l’exposition ANUKI d’après l’œuvre de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas.

Cette exposition ludique et participative entièrement muette propose aux tout-petits une première approche de la bande dessinée en travaillant leur compréhension de l’image et des codes graphiques.

Les ateliers des mercredis 1er et 8 juin à 14h et 16h seront ouverts aux enfants dès 3 ans, sur inscription. Durée : 45 minutes environ – gratuits

+33 5 53 57 70 60

Médiathèque Lalinde

Lalinde

