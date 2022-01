EXPOSITION ANTONINA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

EXPOSITION ANTONINA Béziers, 22 janvier 2022, Béziers.

2022-01-22 – 2022-02-12

Béziers Hérault La Salle FAYET accueillera du 22 Janvier au 12 Février 2022 une exposition consacrée à Antonina Sinitsyna.

Béziers

