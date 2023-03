EXPOSITION ANTONINA – AQUARELLE Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault L’artiste Antonina prolonge l’exposition de ses œuvres à la Maison Relin, dans la Salle Gustave Fayet, avec un thème nouveau » Après nous le déluge ».

Le vernissage aura lieu le samedi 4 mars à 18h.

Entrée libre. L’artiste Antonina prolonge l’exposition de ses œuvres à la Maison Relin, dans la Salle Gustave Fayet. Entrée libre. stebeauxartsbeziers@orange.fr +33 6 20 62 67 55 Stebeauxartsbeziers

