Exposition : Antoine Favre Chauffailles, 8 juillet 2022, Chauffailles.

Exposition : Antoine Favre Chauffailles

2022-07-08 15:00:00 – 2022-08-28 19:00:00

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Saône-et-Loire

EUR Du 8 juillet au 26 août, exposition des peintures d’Antoine Favre, jeune artiste lyonnais, salle du 1er étage du château.

Peintre du crépuscule, Antoine Favre procède à un constant va et vient entre l’extérieur et l’intérieur, entre un espace sans limite et sa rétractation sur l’individu isolé dans un monde clos.

A l’intérieur, le coup d’œil se concentre sur une intimité suggérée. A l’extérieur, des lumières artificielles s’abattent sur les rues sombres de Lyon. Le peintre peint la ville des lumières au repos et nous guide dans ses explorations urbaines.

Découvrez également la collection Hugonnard au 2ème étage, ainsi que les œuvres des apprenants de l’atelier de peinture, au grenier du château.

Vernissage le 8 juillet à 18h30.

dorisbeninca@gmail.com

Chauffailles

