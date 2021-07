Angers Repaire Urbain Angers, Maine-et-Loire Exposition Antoine et Capucine Repaire Urbain Angers Catégories d’évènement: Angers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Repaire Urbain

Venez à la découverte de l’exposition photographique du duo d’artistes Capucine Lageat & Antoine Perroteau, lauréats 2020 du prix de la fondation Mécènes et Loire et en partenariat avec l’Artothèque d’Angers. En lien avec la thématique 2020 Écologie et urbanisme, leurs recherches plastiques s’orientent pour cette commande autour de la notion d’habitats participatifs. Dimanche 19, présence d’Antoine et Capucine, pour une rencontre avec le public ! Venez découvrir l’exposition Antoine et Capucine. Repaire Urbain Jardin des Beaux-arts Angers 49000 Angers Le Bois Brillou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

