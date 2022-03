Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » Châtillon-Coligny, 3 avril 2022, Châtillon-Coligny. Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » Châtillon-Coligny

2022-04-03 14:30:00 – 2022-04-03

Châtillon-Coligny Loiret Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » au musée d’Histoire et d’Archéologie à l’Ancien Hôtel Dieu . Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre ». musee@chatillon-coligny.fr +33 2 38 92 61 39 https://www.museedechatilloncoligny.com/ Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » au musée d’Histoire et d’Archéologie à l’Ancien Hôtel Dieu . Mairie

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Ville Châtillon-Coligny lieuville Châtillon-Coligny Departement Loiret

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » Châtillon-Coligny 2022-04-03 was last modified: by Exposition « Antoine César Becquerel : sa vie, son œuvre » Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 3 avril 2022 Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Loiret