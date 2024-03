EXPOSITION ANTIHÉROS -MARA Montpellier, samedi 30 mars 2024.

EXPOSITION ANTIHÉROS -MARA Montpellier Hérault

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Antihéros qui présente le travail de l’artiste montpelliérain Mara du 30 mars au 21 avril 2024. La déjà connue silhouette au visage absent se répand dans l’espace d’exposition décortiquant la profondeur et la complexité de la nature humaine.

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Antihéros qui présente le travail de l’artiste montpelliérain Mara du 30 mars au 21 avril 2024. La déjà connue silhouette au visage absent se répand dans l’espace d’exposition décortiquant la profondeur et la complexité de la nature humaine.

VERNISSAGE LE VENDREDI 29 MARS 2024 A 18H30

Depuis 2011, Mara utilise la silhouette d’un même personnage dont le visage est marqué d’une large croix noire. Cette figure universelle incarne celles et ceux qui s’y reconnaitront. Inspiré par la bande dessinée, les images cartoonesques de l’artiste abordent avec subtilité les paradoxes humains, apportant de la nuance dans la dichotomie.

Pour parfaire cette recherche d’universalité, Mara puise dans son imagination et son vécu pour délivrer des scènes de vie très personnelles mais qu’il sait vécues par chacun d’entre nous. Un moment de solitude, une situation comique frisant le ridicule, un instant d’égarement… tout ce qui nous caractérise et fait de nous des êtres complexes, parfois paradoxaux […] . Cet antihéros est un condensé de qualités mais surtout de défauts et de travers dans tout ce qu’il a de plus humain. ‘’ T’es pas un héros tout le long de ta vie.’’ Laura Mari

D’abord, Mara pare les murs de la ville de Montpellier de ses collages. Ses œuvres, éphémères, rythment la ville avec cynisme. Aujourd’hui, l’artiste s’empare d’autres médiums peintures, sculptures, vidéos.

Biographie

Né en 1995, Mara évolue tant en galerie qu’en milieu urbain. Alors qu’il dessine depuis

enfant, c’est en 2011 qu’il réalise pour la première fois ce qui deviendra sa marque de fabrique ce

personnage au visage en forme de croix. Mara donne au personnage le rôle de porte-voix en mettant le message au centre de son travail. Celui-ci livre avec humour, cynisme et inventivité le quotidien de l’artiste, mais aussi sa vision du monde.

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-21

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION ANTIHÉROS -MARA Montpellier a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MONTPELLIER