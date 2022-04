Exposition annuelle Les Collections Cercle de la Fontaine d’Argent Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Exposition annuelle Les Collections Cercle de la Fontaine d’Argent Montluçon, 2 avril 2022, Montluçon. Exposition annuelle Les Collections Cercle de la Fontaine d’Argent Salle Robert Lebourg 19 rue de La Presle Montluçon

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle Robert Lebourg 19 rue de La Presle

Montluçon Allier Montluçon Les Collections du Cercle de la Fontaine d’Argent

samedi 2 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h

dimanche 3 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h +33 4 70 05 11 44 http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Salle Robert Lebourg 19 rue de La Presle Montluçon

