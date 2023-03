Exposition annuelle d’Anneyron Photo Club Le château de Larnage Anneyron Anneyron Catégories d’Évènement: Anneyron

Exposition annuelle d'Anneyron Photo Club Le château de Larnage, 22 avril 2023, Anneyron

Drôme Anneyron Le Club vous présentera environ 200 photos réparties entre des thèmes personnels couleur ou noir et blanc ainsi qu’un thème commun. Vous pouvez voter pour vos clichés préférés ! Une tombola est organisée avec de nombreux lots. anneyronphotoclub@gmail.com https://anneyronphotoclub.jimdofree.com/ Le château de Larnage 16 Rue Ernest Durand Anneyron

