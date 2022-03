Exposition annuelle d’Anneyron Photo Club Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Anneyron Drôme Anneyron Le Club vous présentera environ 150 photos, exceptionnellement au rez-de-chaussée de la Maison des Associations. Vous pouvez voter pour vos clichés préférés ! L’entrée est libre et gratuite; une tombola est organisée avec de nombreux lots. anneyronphotoclub@gmail.com https://anneyronphotoclub.jimdofree.com/ Maison des Associations 3 Rue Jule nadi Anneyron

