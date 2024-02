EXPOSITION ANNUELLE COULEURS NORD S’ART Salle polyvalente Fyé, samedi 16 mars 2024.

Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp !

Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp le samedi 16 mars de 14h à 18h et le dimanche 17 mars de 10h à 18h à la salle polyvalente de Fyé ! Cette année, l’invité d’honneur est Dominique Chauvin.

Entrée libre .

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Salle polyvalente 13 Grande Rue

Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire

