Exposition annuelle ART-COUEN Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Exposition annuelle ART-COUEN Écouen, 5 mars 2022, Écouen. Exposition annuelle ART-COUEN Manoir des Tourelles 1 Place de l’église Écouen

2022-03-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-29 18:00:00 18:00:00 Manoir des Tourelles 1 Place de l’église

Écouen Val-d’Oise Écouen Val-d’Oise L’exposition « PEINTURES & SCULPTURES » investit le Manoir des Tourelles . Venez découvrir le travail du collectif ART-COUEN . +33 1 39 33 09 00 http://www.ecouen.fr/ Manoir des Tourelles 1 Place de l’église Écouen

dernière mise à jour : 2022-02-26 par Office de Tourisme Grand Roissy

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Écouen Adresse Manoir des Tourelles 1 Place de l'église Ville Écouen lieuville Manoir des Tourelles 1 Place de l'église Écouen Departement Val-d'Oise

Écouen Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Exposition annuelle ART-COUEN Écouen 2022-03-05 was last modified: by Exposition annuelle ART-COUEN Écouen Écouen 5 mars 2022 Écouen val d'oise

Écouen Val-d'Oise