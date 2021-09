Paris1 Galerie Univer / Colette Colla île de France, Paris1 Exposition Annie LACOUR Galerie Univer / Colette Colla Paris1 Catégories d’évènement: île de France

Paris1

Exposition Annie LACOUR Galerie Univer / Colette Colla, 6 octobre 2021, Paris1. Date et horaire exacts : Du 6 octobre au 13 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

gratuit

“La route” – Sculptures et dessins Le travail d’Annie Lacour est imprégné de son environnement. Pour ses expositions précédentes, elle avait vécu la basse-cour pour en présenter ses habitants, poules, coqs, canards… avec autant d’humanité que son travail autour de la nature morte, et des pots et pichets de la cuisine. Elle parvient à transposer tout cela en sculpture, avec des plaques de fer tordues, froissées, étirées et avec ses dessins à l’encre, aux formes simplifiés jusqu’à ne contenir plus que l’expression. Pour cette nouvelle exposition, l’atmosphère est tendu. La route est son sujet, elle l’a sculptée, étirant les fers à l’extrême tout en esquissant des volumes, bâtiments ou recoins. Les dessins présente des humains ou plutôt leurs formes, silhouettes ou ombres. Ils sont en route vers nulle part, sans doute. Annie Lacour parvient à dégager de cette désespérance, autant de force que de tendresse. Expositions -> Art Contemporain Galerie Univer / Colette Colla 6 Cité de l’Ameublement, 19 Paris1 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (132m) 9 : Rue des Boulets (282m)

Contact :Galerie Univer / Colette Colla http://www.galerieuniver.com/ https://www.facebook.com/GalerieUniver/ 0143670067 uni-ver@orange.fr

Date complète :

