Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Exposition Annick Harnie Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Exposition Annick Harnie Marmande, 30 novembre 2021, Marmande. Exposition Annick Harnie Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande

2021-11-30 – 2021-12-18 Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République

Marmande Lot-et-Garonne EUR Présentée par Tous Artistes Enfants.

Peintre-sculptrice expressionniste qui utilise toutes sortes de matériaux en technique mixte, encres, acrylique, huile, pigments, etc…

Formée à l’Ecole d’Art de Bayonne avec des enseignants issus de la Casa Vélasquez, des Beaux-Arts de Paris, de la Parson school de New-York, de l’Esag de Paris, de la Villa Arson de Nice…

Exposition accompagnée de 3 ateliers enfants.

Entrée Libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Présentée par Tous Artistes Enfants.

Peintre-sculptrice expressionniste qui utilise toutes sortes de matériaux en technique mixte, encres, acrylique, huile, pigments, etc…

Formée à l’Ecole d’Art de Bayonne avec des enseignants issus de la Casa Vélasquez, des Beaux-Arts de Paris, de la Parson school de New-York, de l’Esag de Paris, de la Villa Arson de Nice…

Exposition accompagnée de 3 ateliers enfants.

Entrée Libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. +33 5 53 20 94 95 Présentée par Tous Artistes Enfants.

Peintre-sculptrice expressionniste qui utilise toutes sortes de matériaux en technique mixte, encres, acrylique, huile, pigments, etc…

Formée à l’Ecole d’Art de Bayonne avec des enseignants issus de la Casa Vélasquez, des Beaux-Arts de Paris, de la Parson school de New-York, de l’Esag de Paris, de la Villa Arson de Nice…

Exposition accompagnée de 3 ateliers enfants.

Entrée Libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Médiathèque Albert Camus

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Ville Marmande lieuville Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande