Exposition Anne-Marie Lorand La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Forest-Landerneau

Exposition Anne-Marie Lorand La Forest-Landerneau, 21 mai 2022, La Forest-Landerneau. Exposition Anne-Marie Lorand Salle Taliesin Bourg, place de la mairie La Forest-Landerneau

2022-05-21 – 2022-05-22 Salle Taliesin Bourg, place de la mairie

La Forest-Landerneau Finistère La Forest-Landerneau Anne-Marie pratique la sculpture depuis 12 ans. Elle a appris le travail de la terre et du modelage aux cours de sculpture de Landed’art pendant 6 ans. La technique du Raku l’a séduite par la magie de la cuisson qui aboutit à des pièces uniques.

2021 : 2ème mention au salon des arts forestois

Avril 2022 : prix du public catégorie sculpture au salon Ars al loar adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 6 56 85 14 65 Anne-Marie pratique la sculpture depuis 12 ans. Elle a appris le travail de la terre et du modelage aux cours de sculpture de Landed’art pendant 6 ans. La technique du Raku l’a séduite par la magie de la cuisson qui aboutit à des pièces uniques.

2021 : 2ème mention au salon des arts forestois

Avril 2022 : prix du public catégorie sculpture au salon Ars al loar Salle Taliesin Bourg, place de la mairie La Forest-Landerneau

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forest-Landerneau Autres Lieu La Forest-Landerneau Adresse Salle Taliesin Bourg, place de la mairie Ville La Forest-Landerneau lieuville Salle Taliesin Bourg, place de la mairie La Forest-Landerneau Departement Finistère

La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-forest-landerneau/

Exposition Anne-Marie Lorand La Forest-Landerneau 2022-05-21 was last modified: by Exposition Anne-Marie Lorand La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau 21 mai 2022 finistère La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau Finistère