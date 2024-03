EXPOSITION Anne-Margot Ramstein En forme ! le sport dans tous ses états Amiens, mardi 23 juillet 2024.

Le sport, c’est tout un art ! Et si on y regardait de plus près ? A travers ses images très graphiques qui explorent une multitude de disciplines, l’illustratrice Anne-Margot Ramstein souligne la beauté et l’élégance d’un geste…

Retrouvez dans cette exposition une sélection de crayonnés, dessins originaux au trait et tirages d’art issus de son album En forme ! aux éditions Albin Michel Jeunesse. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 10:00:00

fin : 2024-08-20 19:00:00

20 Rue d’Assas

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France

