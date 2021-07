Exposition Anne Laval Bibliothèque Xavier-Grall, 8 novembre 2021, Landivisiau.

Exposition Anne Laval

Bibliothèque Xavier-Grall, le lundi 8 novembre à 08:00

Ça vous est déjà arrivé de vous promener dans l’atelier d’une illustratrice ? Non ? Alors bienvenue au Nombril du monde, en plein coeur de l’album d’Anne Laval paru en octobre 2017 aux éditions du Rouergue. Vous allez découvrir toutes les étapes de la fabrication du livre : recherches, sources d’inspiration, croquis, papiers découpés, dessins mis de côté, chapitres abandonnés, images originales, et plein d’autres surprises. Parce que le livre n’est que la partie émergée de l’iceberg ! Anne Laval, née en 1979 à Tahiti, est diplômée de l’atelier d’illustration de la Haute École des Arts du Rhin. Depuis 2005, elle vit et travaille dans son atelier à Strasbourg. Elle dessine pour les magazines, les livres jeunesse en France et à l’étranger. Elle réalise des affiches pour des festivals, participe à des expositions. Comme nous, elle aime la couleur et les grandes images à l’intérieur desquelles on peut se perdre. La nature est une de ses principales sources d’inspiration. Ses paysages sont souvent traversés par de minuscules voyageurs. Un univers lumineux et particulièrement coloré, parfait pour le Festival Moi les Mots !

Entrée libre

Bibliothèque Xavier-Grall 16ter rue du général de Gaulle, landivisiau Landivisiau Finistère



