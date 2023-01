Exposition Anne Laure Draisey – Pastels et fusains Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition Anne Laure Draisey – Pastels et fusains Centre Paris Anim’ Hébert, 3 janvier 2023, Paris. Du mardi 03 janvier 2023 au mardi 31 janvier 2023 :

. gratuit

Une très belle exposition à voir au Centre Paris Anim’ Hébert, avec un vernissage en musique le jeudi 5 janvier… Anne-Laure Draisey est dessinatrice et pastelliste. Elle a collaboré à de nombreux graphzines, son travail tourne autour de l’intime, de l’enfance, de la féminité. Elle dépeint un monde onirique. Elle dessine aussi, sur le motif, au pastel sec des paysages où la lumière prime. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

actisce

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Anne Laure Draisey – Pastels et fusains Centre Paris Anim’ Hébert 2023-01-03 was last modified: by Exposition Anne Laure Draisey – Pastels et fusains Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 3 janvier 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris