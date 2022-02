Exposition Anne Dussuel « Photos et Fantaisies Numériques » Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie Catégories d’évènement: Poix-de-Picardie

Somme

Exposition Anne Dussuel « Photos et Fantaisies Numériques » Poix-de-Picardie, 27 mars 2022, Poix-de-Picardie. Exposition Anne Dussuel « Photos et Fantaisies Numériques » Poix-de-Picardie

2022-03-27 – 2022-04-10

Poix-de-Picardie Somme Poix-de-Picardie « Mon exposition vous propose des paysages, des fragments de nature, des délices d’architecture,

des tourbillons colorés… S’émerveiller, ouvrir l’oeil, croiser les regards et attendre l’écho… »

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ « Mon exposition vous propose des paysages, des fragments de nature, des délices d’architecture,

des tourbillons colorés… S’émerveiller, ouvrir l’oeil, croiser les regards et attendre l’écho… »

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ +33 3 22 90 32 90 « Mon exposition vous propose des paysages, des fragments de nature, des délices d’architecture,

des tourbillons colorés… S’émerveiller, ouvrir l’oeil, croiser les regards et attendre l’écho… »

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ Anne Dussuel

Poix-de-Picardie

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Poix-de-Picardie, Somme Autres Lieu Poix-de-Picardie Adresse Ville Poix-de-Picardie lieuville Poix-de-Picardie Departement Somme

Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poix-de-picardie/

Exposition Anne Dussuel « Photos et Fantaisies Numériques » Poix-de-Picardie 2022-03-27 was last modified: by Exposition Anne Dussuel « Photos et Fantaisies Numériques » Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie 27 mars 2022 Poix-de-Picardie Somme

Poix-de-Picardie Somme