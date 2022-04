Exposition “Anne de France, Femme de pouvoir, Princesse des arts” Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins Allier EUR Exposition entièrement dédiée à Anne de France en

dévoilant le rayonnement extraordinaire de cette femme de pouvoir

et mécène à l’aube de la Renaissance, qui n’a encore jamais fait l’objet

+33 4 70 20 48 47 http://musees.allier.fr/

