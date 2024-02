Exposition Anne de Bretagne et Dinan Bibliothèque municipale Dinan, vendredi 9 février 2024.

Figure emblématique de la Bretagne et célèbre personnage de l’histoire de France, la duchesse Anne de Bretagne, deux fois reine de France, sera mise à l’honneur en ce début d’année

Organisée par le service Culture, l’exposition mettra en lumière une sélection d’objets du XVIe siècle, issus des collections du Musée de Dinan, et l’album-kamishibaï consacré à Anne de Bretagne, fruit d’une collaboration entre David Balade et Yveline Féray, et conservé dans le fonds patrimonial de la bibliothèque.

Une exposition montée par les services du musée et la bibliothèque municipale de Dinan.

Salle Mathurin Monier .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-04-27

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne bm@dinan.fr

