EXPOSITION – ANNE DE BRETAGNE DUCHESSE ET REINE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

EXPOSITION – ANNE DE BRETAGNE DUCHESSE ET REINE Villeneuve-en-Retz, 2 mai 2022, Villeneuve-en-Retz. EXPOSITION – ANNE DE BRETAGNE DUCHESSE ET REINE Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz

2022-05-02 – 2022-05-02 Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Le Musée du Pays de Retz vous propose une exposition historique et pédagogique sur Anne de Bretagne. apr@museedupaysderetz.fr +33 2 40 21 40 83 http://museedupaysderetz.fr/ Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION – ANNE DE BRETAGNE DUCHESSE ET REINE Villeneuve-en-Retz 2022-05-02 was last modified: by EXPOSITION – ANNE DE BRETAGNE DUCHESSE ET REINE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 2 mai 2022 Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique