Exposition Annabel Aoun Blanco « Coups après coups » Arles, 11 novembre 2022, Arles.

2022-11-11 10:00:00 – 2023-02-28 17:00:00

19.11.2022 → 30.04.2023

Le musée Réattu, musée des Beaux-Arts et d’art contemporain de la ville d’Arles, organise une exposition consacrée à l’artiste Annabel Aoun Blanco.



Annabel Aoun Blanco est une artiste photographe/vidéaste plasticienne dont le travail est fondé sur une dynamique de va et vient, faisant émerger une notion fondamentale dans son travail : « la boucle », entre la mémoire et l’oubli, l’apparition et la disparition, le blanc et le noir, le solide et le liquide, la photographie et la vidéo…

Tout le travail de l’artiste suit une progression et est toujours en cours. La notion de boucle se retrouve dans la production des œuvres rigoureusement organisée et pensée en amont de la création.

L’exposition de 2022 Coups après coups consacre la Boucle 2, indissociable de la Boucle 1 présentée en 2019 dans l’exposition Éloigne moi de toi, car elle en est une évolution. L’objectif final étant la Boucle 3, qui fera disparaître la distinction entre les deux médiums au profit de la révélation du « Passage ».

