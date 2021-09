Exposition : Anna Margotin Saint-Jacut-de-la-Mer, 6 septembre 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Anna Margotin expose ses toiles à l’huile, fait des portraits et dessins improvisés.

Anna Margotin est une artiste plasticienne, illustratrice, professeure d’arts plastiques diplômée de l’école des beaux-arts de Russie, elle exerce depuis 1989. Installée en France depuis l’été 2014, elle travaille sur commandes avec le monde entier et expose ses œuvres qui se trouvent aujourd’hui dans des collections privées en Europe, Russie et Etats-Unis. En 7 ans de sa vie en Bretagne elle a créé environ 450 toiles et quelques centaines de dessins, les œuvres de genres différents : des paysages, portraits, natures mortes, illustrations et improvisations métaphoriques.

L’univers artistique d’Anna est très diversifié, mais particulièrement vif et délicat en même temps. La couleur et la ligne y jouent un rôle essentiel en fondant une atmosphère harmonieuse et équilibrée. Cette légèreté est le bénéfice d’une maîtrise technique surprenante qui lui donne la possibilité de perfectionner son style inimitable considéré par l’artiste comme « Amuse-pinceaux ». L’artiste expose aussi ses dessins improvisés en « Amuse-stylo/crayons » qui ouvrent la porte d’un monde fantastique plein d’humour, d’allégories et de créativité surprenante. En générale, pendant ces expositions, Anna fait ses créations sur place et dessine des portraits de visiteurs, à la demande, directement, en utilisant la sanguine, les crayons et les fusains.

Thème « Entre les rêves et la réalité »

L’artiste nous invite à découvrir la réalité d’une rêveuse, d’une plasticienne polyvalente, dont l’expo réunit ses univers différents : paysages à proximité faits en plein air, nature-mortes posées dans son atelier et portraits fantastiques, dessins allégoriques issus de son imagination.

Faisons la promenade autour de nos côtes de granit rose et d’émeraude dans des endroits souvent inconnus où elle pose son chevalet.

Elle propose aussi de suivre les jeux de son imagination alimentés par des sujets classiques, la vie quotidienne et les objets inattendus (mythologie, les animaux domestiques, les oiseaux, monstres marins, vieux jouets, etc.)

L’invitation d’observer la réalité et les rêves artistiques réalisés pendant les restrictions sanitaires et en toute la liberté, apparus sur les paysages littoraux et petites allées près de chez nous, sur ses nature-mortes simples avec bouquets du jardin, autours des mouvements des vagues et des reflets de la lumière.

L’exposition aura lieu à la Galerie de l’Abbaye de St Jacut de la Mer

Entrée libre

Activités proposées :

-Exposition les toiles à l’huile et dessins des techniques différentes. Vente d’œuvres sur place.

-Création non-stop : dessins en direct aux stylos et aux crayons, improvisations, réalisation à la demande.

-Portraits dessinés sur place : au crayon, au fusain, à la sanguine, en technique mixte (à la demande, les règles sanitaires peuvent être appliquées).

