Exposition : Anna Margotin, Le temps des miracles

2022-11-28 10:00:00 – 2022-12-16 18:00:00

Anna Margotin est une plasticienne polyvalente, peintre, illustratrice, elle exerce depuis 1989, diplômée de l’Ecole nationale de Beaux-Arts de Russie comme professeur d’art plastique, travaille avec les collectionneurs et entreprises du monde entier pour les projets différents et sur commande, ses œuvres se trouvent dans des collections privées en Europe, Etats-Unis et Russie. En huit ans et demi de sa vie en Bretagne elle a créé environ 500 toiles et un millier de dessins, des œuvres de sujets et genres différents.

Son univers artistique est très diversifié, particulièrement vif et délicat. La couleur et la ligne y jouent un rôle essentiel en fondant une atmosphère harmonieuse et équilibrée. Cette légèreté est le bénéfice d’une maîtrise technique surprenante qui lui donne la possibilité de perfectionner son style inimitable considéré par l’artiste comme « Amuse-pinceaux ». Ses dessins improvisés en « Amuse-stylo/crayons » ouvrent la porte d’un monde étonnant plein d’humour et d’allégories. Généralement, pendant ces expositions Anna réalise ses œuvres sous les yeux des visiteurs et dessine leurs portraits à la demande. L’expo actuelle réunit ses univers variés.

Les fêtes de fin d’année approchent et l’artiste voudrait partager avec public la magie et le plaisir de la création spontanée. Durant 20 jours une centaine de ses toiles et œuvres graphiques de formats et techniques différentes vont être exposées à la Galerie de l’Abbaye. Faites en dehors de ses nombreuses commandes et projets artistiques professionnels, tous ces tableaux issues du fond du cœur en toute liberté sans aucun calcul commerciale comme un état d’esprit et comme une besoin vital provoqué par une forte envie irrésistible de dégager ses émotions, d’immortaliser ses impressions et de l’ambiance du moment présent.

L’expo réunit ses univers artistiques très variés: paysages peints en plein air, nature-mortes et bouquets du jardin posées dans son atelier et portraits fantastiques faits avec une douce ironie en tout réalisme, aquarelles rapides et illustratives faites en traversant la Bretagne, dessins allégoriques issus de son imagination qui mélangent parfois un conte de fée avec la réalité ou représentante un monde d’un enfant pensif enveloppé par une attente permanente des miracles, des fêtes et des surprises. La plupart de ses improvisations graphiques ont été créées loin de la France durant ses voyages d’affaires au cours de l’année 2022, elles sont déjà appréciées par les collectionneurs.

Faisons une promenade romantique autour de nos côtes de granit rose et d’émeraude dans des endroits où elle pose son chevalet pour saisir une beauté généreuse et subtile de la nature, profitons des vues panoramiques et des coins modestes comme si ses toiles se transformaient en grandes et petites fenêtres ouvertes. Elle nous invite aussi de découvrir la vie secrète des objets simples qui mène leur propre existence mystérieuse et de plonger dans ces créations artistiques inspirées par ses voyages, ses souvenirs et ses rêves, dans le monde où la joie de la vie se associée avec une légère mélancolie.

Cette exposition ne sera pas aussi statique que les autres : les nouvelles œuvres créées sur place seront présentées au public. En faisant son bilan d’année 2022, Anna veut passer un simple message, en persuadant que la magie de l’art est vraiment capable de rendre le monde un peu plus heureux…

Activités proposées :

-Exposition les toiles à l’huile et dessins des techniques et formats différentes. Vente d’œuvres sur place.

-Création non-stop : improvisations, réalisation sur commande, portraits à la demande.

