Exposition Anna Liko Gladina Méru, 16 septembre 2021, Méru.

Exposition Anna Liko Gladina 2021-09-16 – 2021-11-13

Méru Oise

“Née en 1965 en Croatie, je vis dans le Val d’Oise et participe à plusieurs salons en France et à l’étranger. Dans les années 90, en recherche d’un nouveau mode d’expression, j’ai glissé graduellement de la peinture vers le collage. J’ai commencé par ce que j’appelle des collages “cubistes”, inspirés de Picasso et de Braque, pour découvrir de nouvelles formes et des nouvelles matières. En utilisant des vieux papiers journaux, des papiers peints arrachés, j’ai découvert une plasticité inconnue offerte par ces matériaux. À une époque j’ai fabriqué et utilisé des papiers marbrés. Actuellement, je privilégie des papiers que je fabrique moi-même en les peignant à l’acrylique dans une couleur dominante. J’y incorpore du sable naturel fin et un gel de structure pour lui donner de l’épaisseur par endroits. En projetant des coulées de couleurs variées, je crée un décor végétal, aléatoire. La surface est animée de lignes rythmées. J’aime toucher, sentir la matière sensuelle du papier, que je déchire, découpe et applique ensuite par petits morceaux en des collages successifs comme des peaux. Peintures et collages sont ainsi réunis dans des œuvres souvent oniriques aux tonalités douces et lumineuses.”

Anna Gladina

Le Centre Culturel et Associatif Le Domino est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h, samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

+33 3 44 52 35 00 https://ville-meru.fr/

Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre

dernière mise à jour : 2021-09-07 par