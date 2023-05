Exposition ANNA LADECKA Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pour son exposition Anna Ladecka nous propose une flânerie sur le toit terrasse autour d’un dessin fait in situ. Le vernissage aura lieu le 1er juin à 19h. Sur le toit, l’œuvre sur format horizontal met le spectateur au centre du paysage. Anna Ladecka nous propose un dialogue avec les sommets, réels ou imaginaires sur cette terrasse tout en angles droits. A l’étage et dans le hall du rez-de-chaussée l’exposition se poursuit avec un ensemble de sérigraphies récentes. Le vernissage aura lieu le 1er juin à 19h. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/ https://m.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert/100080467032496/

