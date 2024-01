Exposition Anna Elleouet à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron, mercredi 13 mars 2024.

Exposition Anna Elleouet à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Arpenter

Etre traversée

Entrer dans le paysage.

Landscape, ou l’échappée.

Au moyen de la céramique, la gravure sur os et le lavis d’encre, Anna Elleouet rêve les contours d’une campagne retrouvée.

Horaire de la P’tite Galerie :

Du mardi au vendredi entre 10h et 12h30 (dès 9h le jeudi) et entre 14h et 17h30

Le samedi entre 10h et 12h .

La P’tite Galerie 2 rue Nationale

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-04-03



