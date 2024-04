EXPOSITION ANNA CAMILLE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, samedi 13 avril 2024.

Exposition d’Anna Camille « tableaux à l’huile et dessins à l’encre »

Vernissage le 13 avril à partir de 17h

Cette nouvelle exposition d’Anna Camille présente ses œuvres les plus récentes. Elle a créé des paysages imaginaires, en utilisant en parallèle la peinture à l’huile sur bois et l’encre sur papier. Toute l’originalité de cette démarche est d’utiliser les ressources propres à chacune de ces deux techniques.

En effet, l’artiste a utilisé l’épaisseur de la peinture appliquée sur le bois, en faisant nager les couleurs sur la surface dure, et en allant jusqu’à parfois graver sur la peinture encore humide. Cela donne naissance à de petits formats particulièrement puissants, comme des explosions de couleurs et de formes.

De façon concomitante, l’artiste a voulu profiter de la finesse des traits dessinés au stylo pour explorer une nouvelle dimension de cette série de paysages imaginaires. Il s’agit là de jouer sur l’écartement des lignes pour faire des dessins plus ou moins denses, toujours en variation sur la pureté de la ligne, sans épaisseur ni couleur. Le parti pris est de toujours faire exister la lumière au cœur même de ces toiles tissées de coups de stylo.

Le contraste est donc manifeste entre les deux approches simultanées. L’artiste veut creuser l’écart entre sa façon de peindre et de dessiner. Et c’est fascinant de constater que ces deux sillons arrivent au même lieu, et que des dialogues se nouent entre ses peintures et ses dessins.

du mercredi au dimanche de 11h à 12h et de 16h à 19h

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-05-19 12:00:00

15 avenue de Narbonne

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie akcamille@gmail.com

