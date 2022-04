Exposition : Animorama (enfants de 1 à 5 ans) Bergerac, 16 mai 2022, Bergerac.

Exposition : Animorama (enfants de 1 à 5 ans) Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

2022-05-16 – 2022-05-28 Salle de l’Orangerie Rue Lakanal

Bergerac Dordogne Bergerac

Exposition ludique de 1 à 5 ans, qui, à travers un parcours ludique, invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs.

2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé ! 26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire. Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent. Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu. Jeu à vivre et revivre au cours de l’exposition : ANIMORAMA.

Accueil du public : mercredi 18 et 25 avril de 15h à 18h / vendredi 27 avril de 15h à 18h / samedi 21 et 28 avril : 10h à 12h et de 15h à 18h / dimanche 15h à 18h.

Exposition ludique de 1 à 5 ans, qui, à travers un parcours ludique, invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs.

2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé ! 26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire. Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent. Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu. Jeu à vivre et revivre au cours de l’exposition : ANIMORAMA.

Accueil du public : mercredi 18 et 25 avril de 15h à 18h / vendredi 27 avril de 15h à 18h / samedi 21 et 28 avril : 10h à 12h et de 15h à 18h / dimanche 15h à 18h.

+33 5 53 57 60 17

Exposition ludique de 1 à 5 ans, qui, à travers un parcours ludique, invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs.

2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé ! 26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire. Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent. Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu. Jeu à vivre et revivre au cours de l’exposition : ANIMORAMA.

Accueil du public : mercredi 18 et 25 avril de 15h à 18h / vendredi 27 avril de 15h à 18h / samedi 21 et 28 avril : 10h à 12h et de 15h à 18h / dimanche 15h à 18h.

LA CAB

Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par