EXPOSITION : ANIMORAMA

EXPOSITION : ANIMORAMA, 3 mai 2022, . EXPOSITION : ANIMORAMA

2022-05-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-12 19:00:00 19:00:00 ANIMORAMA est une exposition pas comme les autres !

A travers un parcours ludique, elle invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs.

Dans ANIMORAMA, il y a ANIMAUX et dioRAMA.

Un crocodile, un éléphant, des poissons, des papillons et un serpent proposent des jeux de découverte et de manipulation.

ANIMORAMA, c’est une exposition qui invite l’adulte à prendre le temps du jeu avec l’enfant.

Bienvenus dans l’univers graphique et coloré de l’illustrateur Vincent Mathy ! Attention : l’exposition est accessible lors des représentations de « Tout est chamboulé » ou sur rendez-vous. ©Roxanne Gauthier dernière mise à jour : 2021-12-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville