En 2021, la Ville de Paris organisait un concours photo Instagram sur le thème de l’animal en ville. Les participants étaient invité.e.s à photographier des animaux, domestiques ou sauvages, dans l’espace public parisien. Cette exposition présente les clichés des lauréat.e.s. Elle met en évidence la richesse de la biodiversité animale présente sur le territoire. Paris accueille plus de 1 600 espèces sauvages dont 129 sont protégées au niveau régional ou national. Afin de préserver et développer cette biodiversité, la Ville de Paris a adopté un Plan Biodiversité 2018 – 2024, qui prévoit des objectifs clairs pour permettre aux animaux de mieux vivre en ville : Mieux informer et mieux communiquer sur la place des animaux en ville ; Promouvoir le respect et le bien – être des animaux ; Renforcer la place de l’animal domestique en ville ; Changer de regard sur la faune sauvage. Contact :

@pepper_le_parisien Chien – race Beagle, Canis familiaris – Tour Eiffel

