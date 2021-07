EXPOSITION ANIMALIUM Thionville, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Thionville.

EXPOSITION ANIMALIUM 2021-07-08 11:00:00 – 2021-07-30 18:00:00 Centre Jacques Brel espace Weisbuch 1 place andré malraux

Thionville Moselle

Passionnée d’illustration depuis son enfance, Céline Clément imprime avec bonheur ses illustrations inspirées de la faune, de la flore et de ses voyages au long cours en Asie. Fascinée par le monde du vivant et son exubérance, elle aime les couleurs chatoyantes qui titillent l’oeil. Céline Clément est diplômée des Beaux-Arts de Metz. En 2015, elle découvre la sérigraphie artisanale, et c’est le coup de foudre. La sérigraphie est un procédé d’impression long et rigoureux mais aussi passionnant et gratifiant, permettant d’obtenir des images aux couleurs vibrantes et des motifs nets et précis.

