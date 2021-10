EXPOSITION “ANDREAS MÜLLER-POHLE – MERS ET RIVIÈRES.” Montpellier, 3 novembre 2021, Montpellier.

2021-11-03 – 2022-01-16

Montpellier Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition “Andreas Müller-Pohle – Mers et rivières.” du 3 novembre 2021 au 16 janvier 2022 au Pavillon Populaire.

Figure centrale de l’avant-garde photographique européenne, l’allemand Andreas

Müller-Pohle (1951- ) est également l’éditeur de la prestigieuse revue European Photography, qu’il fonde en 1980, et qu’il dirige jusqu’à ce jour.

Son travail artistique, d’abord très expérimental, et fortement théorique s’est en permanence concentré sur le rôle et les conditions de création et de réception de la perception photographique.

À partir du milieu des années 1990, il utilise et explore la photographie digitale. Ses séries, initiées en 2005, autour de l’eau et son rôle écologique vital, offrent une vision lyrique aussi bien que critique de cette problématique environnementale majeure.

Andreas Müller-Pohle met au point un mode de prise de vue inhabituel : il photographie mers et rivières « de l’intérieur », en s’immergeant soit sous l’eau, soit en photographiant au niveau de sa surface. Il nous donne ainsi à voir berges, côtes, environnement, leur état naturel ou l’altération que nos sociétés industrielles leur font subir, au travers de couleurs liquides dans le milieu desquelles le photographe se mêle, voire se confond.

Pass sanitaire obligatoire

+33 4 67 66 13 46 https://www.montpellier.fr/3945-espace-dominique-bagouet.htm

