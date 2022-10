Exposition « André Marchand : Portraits et Paysages de Provence » Graveson Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-29 – 2023-02-06

Bouches-du-Rhne EUR Dans le cadre de l’événement de cette année 2022 « Pays d’Arles Capitale Provençale de la culture », le Musée Auguste Chabaud en partenariat avec le Musée Estrine de St Rémy, rend hommage au peintre aixois et arlésien de cœur, André Marchand.



L’exposition présentera une série de dessins et de peintures de l’artiste, qui illustrent son lien profond avec la Provence, les Alpilles, la Montagnette. Comme Auguste Chabaud avant lui, l’œuvre de Marchand est imprégnée par la figure de l’Arlésienne, les paysages des Alpilles et la culture provençale. Ces sujets récurrents témoignent du lien indéfectible qui unit le peintre à ce territoire, partie intégrante de sa vie et son œuvre. Exposition « André Marchand : Portraits et Paysages de Provence ». musee.chabaud@ville-graveson.fr +33 4 90 90 53 02 https://www.museechabaud.com/musee Musée de Région Auguste Chabaud 41 Cours National Graveson

