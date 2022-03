Exposition – André Even “Par les champs et par les grèves” Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-Aven… culture@ville-quimperle.fr Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-Aven… avenue Jules Ferry Chapelle des Ursulines Quimperlé

