MSP07 profite des Journées européennes du patrimoine pour exposer en extérieur la majeure partie de sa collection de plus de 100 engins de secours, des “baptêmes” en camions de pompiers sont aussi proposés. De nouveaux engins seront exposés.

Entrée libre et gratuite, le lieu comprend des surfaces bitumés ainsi que des surfaces herbacées.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

