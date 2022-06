Exposition Anciens Métiers du Bois Mimbaste, 3 juillet 2022, Mimbaste.

Exposition Anciens Métiers du Bois

1182 route d'Orthez La Brocante Eco-Solidaire Mimbaste Landes

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 17:00:00

La Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez

Mimbaste

Landes

Mimbaste

EUR La Brocante Éco-Solidaire accueille à Mimbaste l’association A Nouste d’Auts Cops pour une exposition autour des métiers et techniques anciennes du travail du bois.

Comme chaque premier dimanche du mois, la Brocante Éco-Solidaire sera ouverte et proposera un atelier thématique. Pour cette édition, c’est A Nouste d’Auts Cops qui viendra partager ces trésors :

– présentation d’outils d’autrefois pour les métiers du bois (menuisier, charpentier, charron, résinier) ;

– démonstrations ;

– présentation pédagogique d’essences et de coupes de bois locaux ;

– questions autour de l’influence de la Lune sur le bois d’œuvre (charpente et autre) ;

– échange et débat sur les enjeux passés et actuels du travail du bois.

Cet atelier est ouvert à tous, petits et grands, sur participation libre.

Graines de Partage

La Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez Mimbaste

