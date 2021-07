Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Exposition Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide

« Réveillons les instruments endormis en Europe » est né du projet de recréation des instruments de musique du Portail, la Portalada, de Santa Maria de Ripoll. Le projet Awakening Sleeping Instruments se concrétise à travers la réalisation d’une exposition qui montrera les répliques des instruments du Portail de Santa Maria de Ripoll. Pour accompagner cette exposition, un système de boîtes de lumière mettra en valeur la relation entre les instruments musicaux sculptés en pierre ou dessinés dans les codex, et la manière dont ils revivent entre les mains des musiciens actuels qui jouent de ces instruments récupérés. Réveillons les instruments endormis en Europe. Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide RD 613, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

